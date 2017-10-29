Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Darüşşafaka, sahasında Pınar Karşıyaka’yı 78-63 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü David Blatt, "Bu takımı yenebilmemiz için çok çalışmamız gerekti ve nasıl yapacağımızı oldukça çalıştık. Savunma açısından zorlanabileceğimiz sert bir takımdı. Yüksek sayı potansiyeli olan bir takım karşı iyi iş yaptık. Ofansif olarak daha keskin olmamız gerekirdi ama yine de gereken skoru aldık. Mutluyum, yarın başka bir gün" ifadelerini kullandı.

Blatt, Türkiye için en güzel günlerden biri olduğunu da vurgulayarak, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını aktardı.

Darüşşafaka oyuncularından Eric ise çok iyi bir maç çıkardıklarını ve kazandıklarını için mutlu olduklarını kaydetti.

Bozhan Memiş

