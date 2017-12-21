BM Genel Kurulu Kudüs tasarısını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını geri çekmesi talebini içeren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” kabul edildi. Oylamaya katılan 172 ülkenin 128’i kabul oyu kullanırken 9 ret, 35 çekimser oy kullanıldı. Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ret oyu verdi. Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan ülkeleri yer alıyor.

Oylamanın ardından dünyanın gözü ABD başkanı Donald Trump’a çevrildi. Dün akşam kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti.

Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyine sunulan tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı. BM Genel Kurulunda alınacak kararın bir bağlayıcılığı bulunmazken, karar ABD ve İsrail’i uluslararası alanda baskı altına almak için büyük bir önem taşıyor.



"KARAR FİLİSTİN İÇİN ZAFERDİR"

Filistin Lideri Mahmud Abbas BM'deki Kudüs kararına ilişkin " Bu Filistin için zaferdir" denildi.

İŞTE ABD VE İSRAİL'İ DESTEKLEYEN 9 ÜLKE

ABD ve İsrail dışında, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Nauru, Palau ve Togo, Donald Trump'ın Kudüs kararını destekleyen ülkeler oldu.

ABD’nin BM Temsilcisi Haley: “Amerika büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak”

Mısır tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD'nin vetosu nedeniyle reddedilen “Kudüs tasarısı”, olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oyuna sunuluyor. Oylama öncesi diplomatlar tek tek konuşma yapıyor. ABD’nin BM Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı konuşmada ABD’ye karşıt oy kullanacak BM üyelerini yine tehdit etti.

Haley, ABD’nin Birleşmiş Milletlere (BM) en büyük katkıda bulunan tek ülke olduğunu belirterek, bunun karşılığında kararın desteklenmesini beklendiğini söyledi. Kararın herhangi bir nihai statüyü ön görmediğini ifade eden Haley, kararın barış çabalarına zarar verme amacı taşımadığını ileri sürdü. Haley, "Amerika büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak. Amerikan halkının bizden istediği şey bu" dedi. Haley, bu oylamanın Amerika'nın BM'ye ve ABD'ye saygısızlık yapan ülkelere bakış açısından farklılık oluşturacağını ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: “Karar, Kudüs’ün statüsünü değil ABD’nin statüsünü etkiliyor”

BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması öncesi konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, “Bugün, Birleşik Devletlere yönelik herhangi bir düşmanlık nedeniyle değil saldırganlık olarak nitelendirilen bir karardan dolayı bir araya geldik” dedi.

ABD'nin bölgedeki gerginliğin artacağı yönündeki uyarıları önemsemediğini ifade eden Maliki, Kudüs kararını "yasadışı" ve "provokatif" olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın BM ülkelerine yönelik tehditlerini işaret eden Maliki, tarihin isimleri kaydettiğini ifade ederek, “Tarih, doğru olana oy verenlerin isimlerini kaydedecek” dedi.

Maliki, “Karar Kudüs’ün statüsünü etkilemeyecek, ABD'nin barış arabulucusu statüsünü etkiliyor” diye konuştu.





