Diğer
Kategoriler

Böbreğinden 'kalp' çıktı

İzmirli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Deniz Arslan, gönüllü olarak gittiği Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilginç bir vakayla karşılaştı. Arslan, 50 yaşındaki Somalili bir adamın böbreğinden 5 santimetre çapında ve kalp şeklinde bir taş çıkardı.

Böbreğinden kalp çıktı

05 Ocak 2018 12:09
Böbreğinden 'kalp' çıktı - Tıkla İzle

Somali'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, böbrek taşı rahatsızlığı çok sık görülüyor. Somali'de hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki İzmirli gönüllü doktor Deniz Arslan, Somalili bir adamın böbreğinden 5 santimetre çapında ve görünümü kalbe benzeyen bir böbrek taşı çıkardı. Taşın, hastanın uzun süre ameliyat edilmediği için bu kadar büyüdüğünü belirten Dr. Arslan, yaşadığı ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt etti.

"Sevginin emaresi"

Somalililerin Türkleri çok sevdiğini belirten Dr. Arslan, "Türkiye'nin buraya yaptıkları hastane, cami, liman gibi işler için de çok memnunlar. Buradaki hastane bölgenin en büyük hastanesi. Hastane, Somali'ye ihtiyacı olan doktor ve sağlık personelini yetiştiriyor. Burada yaptığımız ilk ameliyattan da böyle kalp şeklinde bir taşın çıkmış olmasını iki ülke arasındaki sevgi ve kardeşliğin bir emaresi olarak düşündük" dedi. 

Ceren Atmaca

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç