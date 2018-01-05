Böbreğinden 'kalp' çıktı

Somali'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, böbrek taşı rahatsızlığı çok sık görülüyor. Somali'de hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki İzmirli gönüllü doktor Deniz Arslan, Somalili bir adamın böbreğinden 5 santimetre çapında ve görünümü kalbe benzeyen bir böbrek taşı çıkardı. Taşın, hastanın uzun süre ameliyat edilmediği için bu kadar büyüdüğünü belirten Dr. Arslan, yaşadığı ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt etti.

"Sevginin emaresi"

Somalililerin Türkleri çok sevdiğini belirten Dr. Arslan, "Türkiye'nin buraya yaptıkları hastane, cami, liman gibi işler için de çok memnunlar. Buradaki hastane bölgenin en büyük hastanesi. Hastane, Somali'ye ihtiyacı olan doktor ve sağlık personelini yetiştiriyor. Burada yaptığımız ilk ameliyattan da böyle kalp şeklinde bir taşın çıkmış olmasını iki ülke arasındaki sevgi ve kardeşliğin bir emaresi olarak düşündük" dedi.

Ceren Atmaca