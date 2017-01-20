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Bolu’da doğalgaz borusu patladı

Bolu’da alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin yaptığı kazıda patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu.

Boluda doğalgaz borusu patladı

20 Ocak 2017 13:04
Bolu’da doğalgaz borusu patladı - Tıkla İzle

Olay, Kültür Mahallesi Cem Sultan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Cem Sultan sokak üzerinde başlattığı alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun kanalizasyon borusu üzerinde kalması sebebiyle boru kepçe tarafından zarar gördü. Doğalgaz borusunun patlamasıyla birlikte sokağa gaz sızdığını fark eden belediye çalışanları durumu 187 Doğalgaz Acil ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde sokağın giriş ve çıkışları kapatılarak güvenli bölge oluşturuldu. Sokak üzerinde oturan vatandaşların yaşadığı kısa süreli panik sonrasında yetkililer arıza giderme çalışmasına başladılar. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu, doğalgaz


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