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Bombalı saldırıların faili 'Behzat' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ölü olarak ele geçirilen “Behzat” kod adlı teröristin, Antalya ve Nusaybin’de bir asker ve bir polisin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırılarda yer aldığı belirlendi.

Bombalı saldırıların faili Behzat kod adlı terörist öldürüldü

19 Şubat 2017 14:23

 Teröristin, Adana ve Manisa’daki terör saldırılarını ve metropol şehirlere örgüt mensubu ve patlayıcı aktarımını organize ettiği de değerlendirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi’nde asker ve polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda önceki akşam “Behzat” ve “Rojhat” kod adlı iki terörist öldürülerek, etkisiz hale getirilmişti. “Behzat” kod adlı teröristin, terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler metropol çalışmalar birimi Türkiye sorumlularından olduğu tespit edildi. Teröristin, 2016 yılında Antalya’nın Kemer ilçesi kırsalında, bir askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bombalı saldırı ile 2015’te Nusaybin ilçesi Akarsu Mahallesi’nde bir polisin şehit olduğu saldırıda yer aldığı belirlendi.

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Teröristin, 24 Kasım 2016’da 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı Adana Valiliğine yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı, Mardin’de bir korucunun şehit edilmesi ve 24 Nisan 2016’da Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma aracına yönelik tuzaklama tarzı saldırılarda bulunduğu öğrenildi. Son yıllarda sözde Mardin eyaleti metropol çalışmaları kapsamında metropol şehirlere örgüt mensubu ve patlayıcı aktarımı organize ettiği de değerlendirildi. 

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Etiketler: bombalı saldırı, pkk, Rojhat, terör


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