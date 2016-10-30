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Bonzai kullanan genç kızlar kendinden geçti

Karabük’te kent meydanında sentetik uyuşturucu bonzai içtikleri iddia edilen 17 ve 19 yaşlarındaki iki genç kızın içler acısı durumu, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bonzai kullanan genç kızlar kendinden geçti

30 Ekim 2016 13:08
Bonzai kullanan genç kızlar kendinden geçti - Tıkla İzle

 Yere yığılmış olan ve kuzen oldukları öğrenilen genç kızlar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, dün öğlen saatlerinde lise öğrencisi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki İ.Ö. ile 19 yaşındaki kuzeni M.P., bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu kullandı. Aldıkları uyuşturucunun etkisiyle kent meydanında bir süre hareketsiz şekilde yerde yatan genç kızlar vatandaşlar tarafından bir süre sonra fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, uyuşturucunun etkisiyle sayıklayan ve yerden kalkamayan genç kızları ambulansla KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.Ö. ve M.P. burada tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Erdem
KARABÜK


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