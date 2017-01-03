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Borsa İstanbul veri ücretlerinde indirime gidiyor

Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, eşanlı Düzey 1 verilerinin yurt içi kullanıcıları için yüzde 50 indirimle 3,6 TL'den 1,8 TL'ye düşürüleceği açıklandı.

Borsa İstanbul veri ücretlerinde indirime gidiyor

03 Ocak 2017 17:50

Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Veri Dağıtım Sözleşmesi (VDS) çerçevesinde dağıtımı yapılan eşanlı Düzey 1 verilerinin 6 TL'lik yurt içi kullanıcı ücretlerinde uygulanan yüzde 40 indirim oranının yüzde 70'e çıkarılması suretiyle, yurt içi kullanıcı ücretinin 3,6 TL'den 1,8 TL'ye düşürülmesine karar verildi.

Yeni indirim oranı 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup yıl sonuna kadar uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Düzey 1 verilerinde yapılacak indirimin dışında, eşanlı Düzey 2 verileri için uygulanmakta olan 48 TL'lik yurtiçi kullanıcı ücretinde de indirim yapılarak 2017 sonuna kadar 45 TL olarak uygulanması planlandığı, Düzey 2 kullanıcı ücreti için planlanan indirimin ilgili çalışmaların tamamlanması ardından devreye alınması planlanmakta olup bu konuda ayrıca duyuru yapılacağı açıklandı. 

Etiketler: indirim


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