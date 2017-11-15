Boston Celtics, galibiyet serisini 13'e çıkardı

NBA’de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Toronto Raptors deplasmanda Houston Rockets'ı 129-113’lük skorla mağlup ederek, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu maçla birlikte Toronto 8. galibiyeti elde ederken, Houston ise 4 mağlubiyetini aldı. Raptors’ta DeMar DeRozan 27 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Kyle Lowry 19 sayı, 10 asist, 5 ribaund, CJ Miles 19 sayı, 2 asist ile oynadı. Rockets ise James Harden 38 sayı, 11 asist, 6 ribaund ve Trevor Ariza'dan 20 sayı 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

Boston Celtics, deplasmanda galip

Boston Celtics, Barclays Center’da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 109-102’lik skorla mağlup ederek, galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Boston'dea Kyrie Irving 25 sayı, 5 asist ve 3 ribaund, Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ve Jayson Tatum 19 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Nets'te ise Joe Harris 19 sayı, 4 ribaund ve Rondae Hollis Jefferson 16 sayı, 9 ribaund ile oynadı.

NBA’de günün maçlarının sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 102 - Boston Celtics: 109

Houston Rockets: 113 - Toronto Raptors: 129

Dallas Mavericks: 91 - San Antonio Spurs: 97



Oğuzhan Ort

