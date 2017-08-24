Brezilya, Amazonlar'ı madenciliğe açacak

Brezilya hükümeti, Amazonlar'da yer alan büyük bir doğal koruma alanını madencilik faaliyetlerine açtığını bildirdi. Brezilya’nın altın ve diğer madenler açısından zengin olan Amapa ve Para eyaletlerini kapsayan 46 bin kilometrekarelik alanın maden sahası olarak kullanılacağı belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Ulusal Bakır ve İştirakler Rezervi (Renca) olarak bilinen koruma alanını kararnameyle madencilik faaliyetlerine açtı. Madencilik ve Enerji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, korunan alanların ve yerli rezervlerin etkilenmeyeceğini belirterek, sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak ülkeye gelir getiren yeni yatırımlar çekmek, ülkenin zenginliği, istihdamı ve toplum gelirini arttırmak için madencilik faaliyetlerine açıldığını belirtti.

Hükümet, bölgede 9 koruma alanı ve yerlilere ait toprakların yasal olarak korunmaya devam edeceğini de belirtti. Söz konusu alanın Danimarka'nın yüz ölçümünden daha büyük bir alanı kapsadığı belirtilirken, çevreciler ise buna tepki göstererek bu alanların kötü bir şekilde kullanılacağından endişe ettiklerini ifade etti.