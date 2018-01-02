Brezilya’da cezaevinde çatışma

Brezilya’nın Goias kentinde bulunan hapishanede iki çete birbirine girdi. Yetkililer, iki çete arasındaki kavganın bir grubun diğer grubun alanını işgal etmesiyle başladığını söyledi. Silahlı çatışmaların da yaşandığı olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 14 mahkum da yaralandı. Hapishanede dumanların yükselmesiyle 100 çete mensubunun kaçtığı ifade ediliyor. Polis, hapishanede kontrolü yeniden sağlamaya çalışıyor.

Hapishanede çatışma yaşanırken, mahkumların yakınları da hapishane dışında dakikalarca bekledi. Brezilya’da geçtiğimiz yıl Anisio Jobirn hapishanesinde isyan çıkmış, 56 kişi hayatını kaybetmişti.