Bu ahır hayvan doluydu: Hepsi çalındı! - Tıkla İzle

Olay, Petrol Kent Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Bedri Çakmak’a ait ahırdan 22 adet küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Çakmak’ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çok yönlü soruşturma başlattı.

Bedri Çakmak, “Ahırımızda 65 ila 70’e yakın küçükbaş hayvanımız vardı. Sabaha karşı elektriklerin kesilmesini fırsat bilen hırsızlar arabayı ahırın duvarına çekip hayvanları arabaya yüklediler. Yaklaşık 22 tane küçükbaş hayvanımız çalınmış durumdadır. 35 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz, ilk defa böyle bir şey başımıza geldi” dedi.