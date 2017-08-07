Bu kılıflar tehlike saçıyor

Teknolojinin her geçen gün biraz daha ilerlemesiyle, cep telefonu ve tablet gibi cihazlar günlük hayatın vazgeçilmezleri haline geldi. Teknolojik aletlerin zarar görmesi durumunda ya yüksek fiyatlarla tamiri mümkün oluyor ya da cihaz kullanılmaz hale geliyor. Hemen herkesin elinde bulunan bu cihazlara yüksek meblağlar vererek sahip olan vatandaşlar, olası darbeye karşı kırılgan yapısı nedeniyle koruyucu kılıflar kullanmayı tercih ediyor. Orijinal kılıf fiyatlarının yüksek olması nedeniyle adeta sektör haline gelen yan sanayi ürünü kılıfların ucuz olması, vatandaşları cezbederek tercihlerini bu ürünlerden yana kullanmalarını sağlıyor. Ancak fiyatları 5 TL ile 20 TL arasında değişen yan sanayi kılıflar özellikle yaz sıcaklarında, cihazların mevcut ısılarını yükselterek olumsuz durumlara davetiye çıkarabiliyor. Cep telefonu ve tablet gibi cihazlar kendi soğutma sistemleri olmadığı için aşırı ısınma durumunda kendini kapatma özelliği bulunsa da, yan sanayi ürünler teknolojik aletlere oldukça fazla zarar veriyor.

“Bu kılıflar ısıyı kaçırmadığı için hapsediyor bu da telefonu aşırı ısıtıyor”

Konuyla ilgili konuşan cep telefonu ustası Ersin Dindaş, yan sanayi kılıfların cep telefonu ve tabletlere zararını anlatarak, “Cep telefonlarının kendini soğutması için zaten bir sistemi yok. Yani kendi ısısını zor soğutuyor. Yeri geliyor telefonlarda uyarı görüyoruz, yüksek ısı diye yazıyor, telefon kendisini kapatıyor. Isınan bir telefonu da biz daha çok koruyucu ile kapatırsak, örneğin bir kılıf kullandığımız zaman. Silikon kılıf olabiliyor, farklı bir kılıf olabiliyor. Bu kılıflarla telefonu daha da dışını kaplıyoruz. Bu iş yazın güneşte mont giymeye benziyor. Sen mont giy sonra ben terledim sıcak, yandım, piştim diye çıkart. Biz sıcak havalarda mont giydiğimiz zaman kendimiz zarar görürüz, tansiyonumuz yükseliyor ve buna benzer şeyler olabiliyor. Ancak telefon ısındığı zaman size ‘Çok ısındım, bana zarar gelecek!’ demiyor. Ne yapıyor kendine zarar veriyor. Onun dışında kılıf kullanırken, orijinal kılıflar kullanmamız lazım. Orijinal kılıflarda üreticiler bunu düşünüyor. Bu sıcakta bunlar zarar görebilir diye kılıf üretilirken içerisindeki malzemeleri ona göre kullanıyor. Yan sanayide adam düşünmüyor, önemli olan maliyet benim için, maliyeti düşük olsun para kazanayım diyor. Seni düşünmüyor hiçbir şekilde. Bu yüzden her zaman kaliteye özen göstereceğiz. Ayrıca bu kılıflar ısıyı kaçırmadığı için hapsediyor, bu da telefonu aşırı ısıtıyor. Dolayısıyla cihazlara zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan - Kadir Arslan