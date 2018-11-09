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Bu kıraathanede bir saat kitap okuyana bütün gün çay ve kahve bedava

Bu kıraathanede bir saat kitap okuyana bütün gün çay ve kahve bedava
Bu kıraathanede bir saat kitap okuyana bütün gün çay ve kahve bedava

Bursa'da bir kahvehanede en az 1 saat kitap okuyan müşteriler, içtikleri çay ve kahveye para ödemiyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kahvehanede en az 1 saat müddetle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor. İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattığını ifade eden işletmeci 38 yaşındaki Erdoğan Kulaç, "Yaptığımız kampanya insanların ilgisini çekiyor. Bir ülkeyi güçlü kılan nüfusu değil, eğitimdir, bilgidir. 1 saat kitap okuyana çayını, kahvesini ücretsiz veriyoruz" dedi.

Kahvehanenin ortaklarından 23 yaşındaki Sercan Çelik ise, "Bu projeye başlamamızın gayesi, bilgiye ve eğitime verdiğimiz önemdir. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlar bu projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini, hem de gün boyu bedava çay ve kahve içtiklerini söyledi.  

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