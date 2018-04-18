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Bu poje işsizliği önleyecek

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, 650 dönüm üzerine Avrupa standartlarında sanayi sitesi yapıyor.

Bu poje işsizliği önleyecek

18 Nisan 2018 19:37

Kahvaltıda basın mensupları ile bir araya gelen kooperatif yönetimi, ilçeye kazandırılacak sanayi sitesi hakkında bilgi verdi. Ticaret ve Sanayi Odası ve (YESAD) Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Orhan Torun, "Mevcut sanayi arsamız üç yüz yirmi bir dönüm, bunun yanında elli bir dönüm daha ayrı bir bölüm var. İmalata yönelik sektörler olacak. Proje sadece Yenişehir ile bağlantılı değil, İznik, İnegöl, Bursa’yı da kapsayan genel bir proje olacak. Yıl sonuna kadar temel atmayı düşünüyoruz, dört yıl zarfında projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Torun, ”Projenin içerisinde bir okul projemiz var, sosyal yaşam alanı, cami olacak. Projenin bütününe baktığımız zaman, altı yüz elli dönümlük bir arazi üzerine kurulacak bu yatırımı bizler yüzyılın projesi olarak değerlendiriyoruz. Yatırımcıyı modern Avrupa standartlarında olacak sanayi sitemize davet ediyoruz” dedi.
Subaşı köyünün üstüne kurulacak sanayi sitesi alanında TSO yönetimi ile incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemiz açısından son derece önemli olan sanayi sitemizin hizmete girmesi ile birçok farklı sektör bu çatı altında toplanacak. Aynı zamanda bir çok insanımıza yeni iş sahaları açılacak, köyünden, ilçesinden başka yerlere çalışmaya giden insanımız tekrar kendi topraklarında iş imkanı bulacak. İçerisinde bütün yeniliklerin yer alacağı bu proje Bölgenin en modern sanayi sitesi olacağı gibi ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.  

Fatih Ak

 

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