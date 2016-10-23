Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden hafif sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

Konya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27