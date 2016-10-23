Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden hafif sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu 23
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28
Konya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27