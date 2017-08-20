Bulak: 'Golleri nereden yiyeceğimizi biliyordum'

Bulak, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında evlerinde karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nereden ve nasıl gol yiyeceklerini takım olarak iyi bildiklerini ifade eden Bulak, daha sonra şunları kaydetti:

“Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar ama biz onlara olumlu cevap veremedik. Biz nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Burada sorumlu arayacak değiliz. 1-0 öne geçtik kaçırılan pozisyon gol olsaydı 2-0 olacaktı. Nereden ve nasıl gol yiyeceğimizi biliyorduk. Rizespor da buna çalıştı. Burada da sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rizespor’un iki tarafı da önemli. Pozisyonları verip içeride karşılayamadık. İkinci gol bana göre yenebilecek gol değildi. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz. Oyunun geneline baktığımız zaman bizi tempo olarak düşürecek oyuncu veya oyun yoktu. Oyuncular daha çok koştu, son dakikaya kadar mücadele etti. Bizim oyuncularımız yeni takımda olmalarına rağmen ayakta durdu. Geldiğimden beri hangi bölgelerin eksik olduğunu ve nereleri düzeltmemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Oyuncu transfer etmesek bile kendi içimizde çözeceğiz. Daha ligin yeni başlıyor olması bu maçı telafi etmemize olanak sağlıyor.”

Umutcan İşledici - Cemil Serezli