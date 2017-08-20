Diğer
Kategoriler

Bulak: 'Golleri nereden yiyeceğimizi biliyordum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçı sonrası, “Geldiğimden beri hangi bölgelerin eksik olduğunu ve nereleri düzeltmemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu maçta da yiyeceğimiz golleri ve nereden yiyeceğimizi biliyordum.Bunu düzelteceğiz” dedi.

Bulak: Golleri nereden yiyeceğimizi biliyordum

20 Ağustos 2017 00:11

Bulak, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında evlerinde karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nereden ve nasıl gol yiyeceklerini takım olarak iyi bildiklerini ifade eden Bulak, daha sonra şunları kaydetti:

“Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar ama biz onlara olumlu cevap veremedik. Biz nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Burada sorumlu arayacak değiliz. 1-0 öne geçtik kaçırılan pozisyon gol olsaydı 2-0 olacaktı. Nereden ve nasıl gol yiyeceğimizi biliyorduk. Rizespor da buna çalıştı. Burada da sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rizespor’un iki tarafı da önemli. Pozisyonları verip içeride karşılayamadık. İkinci gol bana göre yenebilecek gol değildi. Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl aşacağımızı biliyoruz. Oyunun geneline baktığımız zaman bizi tempo olarak düşürecek oyuncu veya oyun yoktu. Oyuncular daha çok koştu, son dakikaya kadar mücadele etti. Bizim oyuncularımız yeni takımda olmalarına rağmen ayakta durdu. Geldiğimden beri hangi bölgelerin eksik olduğunu ve nereleri düzeltmemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Oyuncu transfer etmesek bile kendi içimizde çözeceğiz. Daha ligin yeni başlıyor olması bu maçı telafi etmemize olanak sağlıyor.” 

Umutcan İşledici - Cemil Serezli 

Etiketler: Adana Demirspor, çaykur rizespor, Giray Bulak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç