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Bunalıma giren genç kız intihar etti

Kocaeli'de üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS'ye hazırlandığı sırada bunalıma giren genç kız intihar etti.

Bunalıma giren genç kız intihar etti

30 Eylül 2016 16:29

Alınan bilgilere göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Resim İş Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra ailesinin yanına dönerek KPSS'ye hazırlanmaya başlayan 24 yaşındaki Ö.K. isimli genç kız, bunalıma girerek evde yalnız olduğu sırada babasına ait silah ile intihar etti. Genç kızın ailesi eve geldiğinde kapının kilitli olması sebebiyle içeri giremedi. Bunun üzerine evin balkonuna tırmanan genç kızın kardeşi, kilitli olan balkon kapısından ablasının içeride hareketsiz yattığını görerek 112 Acil Çağrı Hattı'na haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 24 yaşındaki genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra eve gelen polis ekipleri, genç kızın intihar ettiği evin etrafında güvenlik önlemi aldı. Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri evde gerekli çalışmayı yaparken, genç kızın annesi N.K. binanın önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Dinçer Akbir

Etiketler: genç kız intihar etti, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Resim İş Öğretmenliği bölümü


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