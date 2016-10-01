Bilindiği gibi, MHP Genel Merkezi, bugün Cem Akbudak başkanlığındaki MHP il yönetimini görevden almıştı. Bu gelişmenin ardından Ankara’ya çağrılan Ülkü Ocakları eski Aydın il başkanı Burak Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeni MHP Aydın il başkanı olarak görevlendirildi. MHP’nin yeni Aydın il başkanı Burak Pehlivan, resmi atamasının yapıldığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. MHP Aydın il başkanı olarak görevlendirildiğini kaydeden Burak Pehlivan, “ Türkiye’mizin ülkesi, milleti ve devleti ile yüksek risk ve tehditlere maruz kaldığı bir dönemde, sergilemiş olduğu duruş ile Türk Milletini ve bizleri gururlandıran Türk Dünyasının Bilge Lideri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey şahsımı ve değerli dava arkadaşlarımdan oluşan yönetim kadromuzu MHP il yönetimine layık görmüştür.

Bu kutlu görevi bi Hakkı'n yapacağımız konusunda inancımız heyecanımız vardır. Allah ( cc ) yardımı, Hareketinizin lideri sayın Genel Başkanım Dr. Devlet Bahçeli Bey'in teveccühleri,yetiştiğim ve ocak başkanlığı yaptığım Aydınlı dava arkadaşlarımızın gayretleri , Aydın lı Hemşehrilerinin duaları ile başaracağız. “ dedi.

Zafer Hacısalihoğlu