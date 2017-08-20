Burak Yılmaz, sakatlandı

Süper Lig’in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra orta sahada yaşadığı bir pozisyondan dolayı sakatlanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra müsabakaya devam edemeyen yıldız golcü, maçın 20. Dakikasında oyundan çıkarak, yerini N’doye’ye bıraktı.

Gol sayısını 3’e çıkardı

Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftada Trabzonspor’un evinde Atiker Konyaspor’y 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’ye attığı golle bu sayıyı 3’e çıkardı.

Oğuzhan Ort