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Bursa’da Bank Asya alarmı!

Bursa’da FETÖ operasyonları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bank Asya’da sabah saatlerinde yaşanan hareketlilik polisi alarma geçirdi.

Bursada Bank Asya alarmı!

30 Eylül 2016 12:45

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF’ye devredilen Türkiye genelinde 200 şubesi bulunan bankanın Merkez Şubesi önünde yaşanan hareketlilik polisi harekete geçirdi. Şube önüne yanaşan nakliye kamyonuna mühürlü dosyaların yüklenmesi vatandaşların şüphelenmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis merkezi ekipleri taşıma işleminin son bulmasını istese de banka içerisindeki görevliler gerekli izinlerinin olduğunu belirtip, mühürlü klasörleri kamyona yüklemeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine Terörle Mücadele ve Mali Şube ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından banka şubesindeki mühürlü klasörlerin TMSF’ nin bilgisi dahilinde İstanbul’daki genel müdürlüğe götürüldüğü öğrenildi.


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