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Bursa'da çöpten bebek cesedi çıktı

Bursa'da çöp konteynerinden yeni doğmuş bir kız bebek cesedi çıktı.

Bursada çöpten bebek cesedi çıktı

03 Aralık 2016 16:24

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde çöplerden atık toplayan Suriyeli bir kişi, poşette bir kız bebeğinin cesedini buldu.
Mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. 112 Acil Servis ekibi ve polisin yaptığı incelemede yeni doğan kız bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Göbek bağı kesilmeyen bebek için Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi.
Cinayet Masası dedektifleri, Bursa'daki tüm hastanelerde yeni doğum yapan kişilerin kimliklerini araştırırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa öldürülüp mü çöpe atıldığı yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, bebeği çöpte ilk gören Suriyeli'nin de ifadesine başvurdu.

Yakup Vardar 
 

Etiketler: bebek cesedi, bursa


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