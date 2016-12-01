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Bursa’da FETÖ operasyonu: 32 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY’ye yönelik Bursa merkezli 15 ayrı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alınırken, 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursada FETÖ operasyonu: 32 kişi tutuklandı

01 Aralık 2016 15:34

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmanın odağı konumunda bulunan ve bünyesinde 16 Özel Eğitim Kurumunu barındıran Silm Eğitim Hizmetleri A.Ş’ ne yönelik 11.11.2016 günü Bursa merkezli 15 ayrı ilde 84 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapılmış olup, yapılan operasyon kapsamında 57 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yapılan işlemlerine müteakip sevk edildikleri adli mercilerce, 32 şüpheli tutuklanarak ilimiz ceza infaz kurumuna teslim edilmiş, 21 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış, 4 şüpheli ise savcılık makamınca serbest bırakılmıştır.”

Etiketler: bursa feto operasyonu, fetö operasyonu


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