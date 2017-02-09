Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarati çalışmalar neticesinde B.A.’nın doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. B.A., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gözaltına alındı. Şahsın üstünden 150 gram metamfetamin çıktı. B.A.’nın ifadesi doğrultusunda T.A. da merkez Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı. Bu şüphelinin evinde yapılan aramada 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk