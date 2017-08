Bursa'da uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Bursa polisi, M.S’nin kullandığı otomobili takibe aldı. Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde M.S ve M.Y isimli şahısların buluştuğu esnada operasyon düzenlendi. Yapılan aramalar neticesinde M.S. isimli şüphelinin üzerinde 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen M.M. ile birlikte Y.E, A.B, S.S. ve Ö.Y. de Altıparmak Caddesi üzerinde yakalandı. Bu şahısların üstünde bir miktar uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kabul etmek’ suçundan adli işlem yapıldı. M.S, M.Y. ve M.M. isimli şüpheliler ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklanırken, M.Y. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.