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Bursa’daki ünlü restoranda dehşet anları böyle görüntülendi!

Bursa'da, 'cinayet' suçundan aranan kişinin gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı restorandaki kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursadaki ünlü restoranda dehşet anları böyle görüntülendi!

19 Şubat 2017 16:55
Bursa’daki dehşet anları böyle görüntülendi! - Tıkla İzle

Olay, saat 22.55'te Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gasp ettiği araçla kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Okan A., müşterilerin bulunduğu restorana hızla girdi. Savaş alanına dönen restoranda yaşanan can pazarı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Müşteriler ve servis yapan garsonlar kaçışırken, masaları deviren araç hızla kolona çarparak durabildi. Yaşanan olaydan sonra, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Kimi dışarı çıkmak isterken kimi ise yaralananların yardımına koştu. Kazada yaralanan 11 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursanın ünlü restoranında kaza dehşeti Bursa'nın ünlü restoranında kaza dehşeti

Etiketler: bursa, kamera, kaza, restoran


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