Olay, saat 22.55'te Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gasp ettiği araçla kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Okan A., müşterilerin bulunduğu restorana hızla girdi. Savaş alanına dönen restoranda yaşanan can pazarı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Müşteriler ve servis yapan garsonlar kaçışırken, masaları deviren araç hızla kolona çarparak durabildi. Yaşanan olaydan sonra, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Kimi dışarı çıkmak isterken kimi ise yaralananların yardımına koştu. Kazada yaralanan 11 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.