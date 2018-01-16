Bursaspor Gençlerbirliği şifresiz canlı izle | A2 TV CANLI

Bursaspor Gençlerbirliği canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Bursaspor 1-0'ın rövanşında evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ankara temsilcisi ilk maçta elde ettiği skor avantajını kotruyarak adını çeyrek finale yazdırmak isterken Bursaspr ise saha ve seyirci avantajını da kullanarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Her iki takımda

BURSASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupasın'da heyecan tüm hızıyla devam ederken iki Süper Lig temsilcisi Bursaspor Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele bugün saat 16:00'da başlayacak ve A2 TV'den naklen yyaınlanacak.

Aranarındaki son 10 mücadele

26.12.2017 - Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor

23.12.2017 - Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

28.05.2017 - Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği

26.12.2016 - Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor

13.02.2016 - Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor

12.09.2015 - Bursaspor 3 - 2 Gençlerbirliği

14.04.2015 - Gençlerbirliği 2 - 3 Bursaspor

04.03.2015 - Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

08.02.2015 - Bursaspor 3 - 1 Gençlerbirliği

13.09.2014 - Gençlerbirliği 1 - 2 Bursaspor

Sow ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Moussa Sow, takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında, yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda bu maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon ve 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeni transfer Moussa Sow ise ilk antrenmanına çıktı. Sow, takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı.

Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor, Deniz Yılmaz ile yolları ayırdı

Bursaspor, golcü oyuncu Deniz Yılmaz’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün, 2015-2016 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı golcü isim Deniz Yılmaz, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Bir süredir alacakları için kulübe ihtar çekmesiyle gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.