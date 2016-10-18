Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Özlüce Tesisleri’nde başladı. Ligin 7. haftasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor, cumartesi günü saat 16.00’da Alanya’da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres ve topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti.

Emre 2 ay sonra döndü

Yaklaşık 2 aydır Almanya’da tedavi gören milli oyuncu Emre Taşdemir, Bursa’ya dönerek, uzun bir aranın ardından takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenman öncesi alkışladığı Emre, ısınmanın ardından doktor kontrolünde bireysel performans çalışması yaptı.

Harun ve Batalla takımdan ayrı çalıştı

Osmanlıspor karşılaşmasında sol arka adelesinde zorlanma meydana gelen kaleci Harun Tekin ile sol kasık adalesinde zorlanma olan yıldız oyuncu Pablo Martin Batalla, takımdan ayrı çalıştı. Batalla doktor kontrolünde yürüyüş yaparken, Harun Tekin ise fizyoterapistle birlikte koşu yaptı. Bu arada sakatlığı süren Furkan Özçal da çalışmaya katılmadı.

Hamzaoğlu, Sivok ile uzun süre görüştü

Antrenmanın başında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, tecrübeli defans oyuncusu Tomas Sivok ile yaklaşık 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından Sivok, takımla birlikte çalışmaya döndü.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.