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Büyükşehir Suriyeli öğrencilere üç bin kitap hediye etti

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında 29 okulda kurulan geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere üç bin kitap seti hediye edildi.

Büyükşehir Suriyeli öğrencilere üç bin kitap hediye etti

27 Temmuz 2017 13:48

Konya’nın Karatay ve Meram ilçelerinde, Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimlerinin verildiği 29 okulda kurulan geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören savaş mağduru Suriyeli çocukların Türkçe dil seviyelerini geliştirmeleri amacıyla 3 bin kitap dağıtıldı. Öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmeleri için kurulan eğitim merkezlerinde Suriyeli öğretmenler tarafından Türkçe eğitim veriliyor. Eğitimlerin pekiştirilmesi amacıyla kültürel ve bilimsel geziler de yapılıyor. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Özgür Karakılıç, proje kapsamında Konya’daki üç bin Suriyeli çocuğa kitap dağıttıklarını ifade ederek, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla almış olduğumuz kitaplar Suriyeli öğrencilerin Türkçe dil seviyelerini ilerletmelerine ve yaz eğitiminde de katkı sağlayacak” dedi. Karakılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenciler adına Konya Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. 


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