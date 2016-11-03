Kaza gece saatlerinde 01.00 sıralarında Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 37 yaşındaki Hüseyin Ç. yolun ortasında yattı. Bu esnada Bornova istikametinden Konak istikametine doğru giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Hüseyin Ç.’ye çarptı. Kaza sonrası otomobil olay yerinden kaçarken Hüseyin Ç. metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Hüseyin Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Hüseyin Ç.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri Hüseyin Ç.’ye çarparak olay yerinden kaçan otomobili tespit etmek için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık