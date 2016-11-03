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Cadde ortasına yatan vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 37 yaşındaki Hüseyin Ç. yolun ortasına yattığı esnada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cadde ortasına yatan vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü

03 Kasım 2016 07:17
Cadde ortasına yatan vatandaşa otomobil çarptı: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza gece saatlerinde 01.00 sıralarında Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 37 yaşındaki Hüseyin Ç. yolun ortasında yattı. Bu esnada Bornova istikametinden Konak istikametine doğru giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Hüseyin Ç.’ye çarptı. Kaza sonrası otomobil olay yerinden kaçarken Hüseyin Ç. metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Hüseyin Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Hüseyin Ç.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri Hüseyin Ç.’ye çarparak olay yerinden kaçan otomobili tespit etmek için çevredeki kameraları incelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık


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