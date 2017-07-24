Çağrı Erhan, “Gençler hayallerinden vazgeçmesin”

“Rektörle Buluşma” etkinliği ile 10. yılına giren Altınbaş Üniversitesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda toplandı. Tanıtım filminin ardından Altınbaş Üniversite Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin veli ve öğrencilerle buluştu. Aday öğrencilerin ve ailelerin sorularının yanıtlandığı etkinlikte tercih konusunda önerilerde bulunuldu.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “2017 yılı bizim için yenilikler yılı oldu. Her şeyden önce İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi olarak 2008’den beri gururla taşıdığımız adımız yine bizim isteğimizle kurucu vakfımız olan Altınbaş Üniversitesi ile değişti. ‘İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla doğduk, Altınbaş Üniversitesi adıyla büyüyoruz.’ sloganıyla 2017-2018 akademik yılı için tercih tanıtım dönemimizi başlatmış olduk. Bir başka yenilik, bu yıl Uygulamalı Birimler Fakültesini açtık. Uygulamalı Birimler Fakültesi içinde Gastronomi, Bilişim Sistemleri, Sağlık Yönetimi gibi bölümlerimiz yer alacak. Bir diğer değişiklik, İşletme Fakültesi yine bu yıl kuruldu. Uluslararası Lojistik, uluslararası Ticaret İşletme Fakültesi içinde yer alacak. Geçen akademik yılının başında açılışını gerçekleştirdiğimiz Diş Hastanemiz Diş Hekimliği Fakültesinin öğrencilerine eğitim vermeye başladı. Bu anlamda 2017-2018 akademik yılına 10 yılın getirmiş olduğu tecrübeyi de arkamıza alarak isim değişikliğini getirdiği büyük motivasyonla Altınbaş Üniversitesi ismiyle büyük bir mutlulukla giriyoruz” dedi.

İsim değişikliği sürecine ve sonuçlarına değinen Prof. Dr. Çağrı Erhan, “En başından itibaren Altınbaş Üniversitesi adı planlarımızda yer alıyordu. Fakat 2008 yılında üniversite kurulurken o tarihte Altınbaş Üniversitesi yerine Kemerburgaz Üniversitesi tercih edilmişti. Biz hep velilerden, öğrencilerimizden Altınbaş Üniversitesi ismini duyuyorduk. Bu süreci son derece şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde yürüttük. Bir anket düzenleyerek bütün öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, paydaşlarımıza sorduk. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla mı kalalım yoksa kurucu vakfımızın adı olan Altınbaş Üniversitesi ismiyle mi devam edelim diye. Altınbaş Üniversitesi’ne büyük bir destek olduğunu gördük. Doğru da yaptığımızı şuradan anlıyoruz. İsim değişikliğinin üstünden çok az bir süre geçmiş olmasına rağmen bu isim değişikliğinin farkında olanların sayısı çok fazla olduğunu gördük. Çok olumlu geri dönüşler de almaktayız” ifadelerini kullandı.

“Hayallerinden asla vazgeçmesinler”

Tercih döneminde öğrencilere önerilerde bulunan Erhan, “Öğrencilerimizin her şeyden önce içlerinde küçüklüklerinden itibaren hangi mesleği seçme isteği varsa ona dönük tercih yapsınlar. Bu nedenle biraz daha çalışıp puanlarını biraz daha arttırıp hayallerindeki bölüme geçmek için çaba göstersinler. Günümüzde artık yatay geçiş, dikey geçiş, yan dal, çift ana dal gibi pek çok imkan bulunuyor. Dolayısıyla o hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler. Aksi bir durumda mezun olduklarında hiç mutlu olmadıkları, kendilerine gerekli tatmini sağlamadıkları mesleklerde çalışmak durumunda kalabilirler. Bu yüzden kimsenin hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi’ni tercih etmek için ziyarette bulunan Beyza, “Hukuk Fakültesini ve Psikoloji Bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Altınbaş Üniversitesini çok beğendim, kampüsü gezdim ve çok güzel buldum. İngilizce hazırlık açısından da çok iyi buldum. Arkadaşlarımdan aldığım duyumlar sonucunda bu üniversiteyi tercih etmek istiyorum. İsim değişikliğinin de doğru bir adım olduğunu düşünüyorum.

