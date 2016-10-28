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Çalan alarma aldırmayan hırsızlar kamerada

Sultanbeyli'de bir dükkana giren hırsızlar, 10 bin liralık telefonla kayıplara karıştı. Kasanın bulunduğu çekmeceyi yerinden söken hırsızların çalan alarma aldırmadan telefonları çalması kameralara yansıdı.

Çalan alarma aldırmayan hırsızlar kamerada

28 Ekim 2016 09:57
Çalan alarma aldırmayan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir telefoncuda meydana geldi. Önceki gece yarısı saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, dükkana giren hırsızlar 10 bin liralık telefon ve tabletlerle kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde camları kırarak dükkana giren iki hırsızın çalan alarma aldırmadan etrafı kolaçan ettikleri görülüyor. Tanınmamak için şapka taktıkları gözlenen hırsızlardan biri para kasasına yönelirken, diğer hırsızın ise cep telefonu ve tabletlere yöneldiği görülüyor. Kasayı yerinden söken hırsız, dükkanda dolaşarak cep telefonu ve tabletleri kasaya dolduruyor. Diğer hırsız da bu sırada dükkandaki değerli elektronik eşyaları çalıyor. Alarmın çalmasına aldırış etmeyen hırsızlar kısa sürede çaldıkları yaklaşık 10 bin TL değerinde tablet ve cep telefonları ile hızla dükkandan uzaklaşıyor.

“Biz psikolojik olarak çok rahatsısız”
Telefon dükkanında çalışan bir kişi, maddiyattan çok psikolojik olarak kötü durumda olduklarını söyledi. Olaydan gece saat 03.30 sıralarında alarmın çalmasıyla ve polisin bilgi vermesiyle haberdar olduklarını aktaran iş yeri çalışanı, “Camın dağılarak hırsızların içeriye girmesiyle hırsızlık olayı gerçekleşmiştir. Mağazamızda olan tablet ve kasamızı aldılar. Kırılan camlarımız var. 10 bin TL'ye yakın zararımız var. Biz psikolojik olarak çok rahatsısız. Sonuçta biz burada esnaf insanlarız” dedi.

Cenk İşver 

 

Etiketler: sultanbeyli


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