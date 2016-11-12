Pamukkale’nin Kuşpınar Mahallesi’nde bulanan tarihi Hacı Hasanfeyzi Efendi Camii iki ay içinde üçüncü kez hırsızların hedefi oldu. İki ay önce cami tuvaletlerinin camlarını kıran hırsızlar, bir süre sonra caminin giriş kısmında merdivenin altında bulanan güvenlik kameralarının kayıt cihazını da çalarak kayıplar karıştı. Üç kez hırsızın girdiği camide toplanan yardım parası için çelik kasa yerleştirilirken, çelik kasadaki paralar hırsızlar tarafından akıl almaz bir yöntemle çalındı. Çelik kasayı açamayan hırsız ya da hırsızlar, kasanın üst kısmında içine para atılması için açılan delikten de paralara ulaşamayınca yine camiye ait elektrikli süpürgesini çalıştırıp kasanın içindeki parayı çektiler.

Bu defa da kombiyi çaldılar

Hırsızlar dün gece de geç saatlerde tarihi camiye gelerek, caminin pencere camını kırdı. Çift camı ayakları ile kıran hırsızlar daha sonra içeri girerek, camide ısınmak için kullanılan kombiyi söktü. Kombinin tesisatlarının zarar görmemesi için büyük bir titizlikle söken hırsızlar, doğal gazı, elektriği kestikten sonra kombiyi de yanına alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah namazı için camide gelen imam tarafından fark edilen hırsızlık olayı, polise bildirildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, olay yerinde parmak izi çalışması yaptı.

Son iki ay içinde üçüncü kez camiye zarar verdiklerini belirten Hacı Hasanfeyzi Efendi Camisi Yaşatma Derneği Yöneticisi emekli öğretmen 76 yaşındaki Nevzat Çınar, "İlk gelişlerinde kapılar açıktı, kapatmıyorduk. Diyanetin emri vardı, kapılar açık kalacak diye. Kapının açıklığından yararlanarak, içeri giriyor. Gelip güvenlik kameralarını söküyor, sonra içine yardım paralarının atıldığı çelik kasanın üzerindeki delikten elektrikli süpürgesiyle paraları çekiyor. Bu iki ay kadar önce olmuştu. Emniyete bildirdik, emniyet de ‘siz kendiniz kameradan inceleyin, kim yaptıysa ona bakın’ deyip bırakıp gitti, bir sonuç alamadık. Hırsız ya da hırsızlar iki gün önce bir daha geliyor. Camı kırarak, içeri giriyor. İçeride kombiyi kesiyor, elektriği kesiyor, sonra gene kasadaki paraları çekip gidiyor" diye konuştu.

"Cami cemaati olarak hırsızlardan bıktık"

Kombinin yeni olduğunu belirten Çınar, “Kasanın içindeki paranın miktarını bilmiyoruz. Ama çoktu, çünkü türbeye gelenler para bırakıyorlardı. Kombi ise camiyi yenilendiğinde, tamirat geçirmişti" dedi.

Caminin birkaç iki ay içinde üç kez zarar görmesinin cemaati tedirgin ettiğini belirten Çınar,"Cami cemaati olarak hırsızlardan bıktık artık. Cami cemaati tedirgin, bugün mü bir şey olacak, yarın mı bir şey olacak endişesi ve korkusu ile buraya gelip gidiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. Ne yapılacaksa yapılmasını rica ediyoruz" dedi.

Cami cemaatinden 75 yaşındaki Ali Niyaz Doğan ise "Allah belalarını versin, Allah’ın evi soyulmaz, Allah onları bin beter etsin. Diyeceğim başka bir şey yok. Daha önce bu kameranın cihazları ve kamerayı sökmüşler, onu ne yapacaklar bilmiyorum ki, onu da almış gitmişler" şeklinde konuştu.

Durumdan tedirgin olduklarını belirten Doğan, "Korkumuz daha büyük cihazlarımız var onları ellemeseler diyoruz. İki üç tane klimamız var, bir de onları alırlarsa işimiz daha kötüdür" ifadelerini kullandı.

Olayın çözülmesi için yetkililerden yardım isteyen cami cemaati ve mahalle sakini 49 yaşındaki Muhammet Karaosmanoğlu, "Camimiz yeni bir yapı, yeni restorasyonu yapıldı. Ama iki üç aydan beri hırsızlar buraya dadandı. Hatta camimizin camını kırıp, içeri girmişler, kombiyi çalmışlar, kasadaki paraları elektrikli süpürgesiyle çalmışlar. Bu tarihi bir yapı, ibadethaneye, camiye niye böyle yapılıyor. Yetkililerden daha güvenli bir şekilde camimizin korunmasını istiyoruz. Çünkü bizim yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Medeni Topaloğlu