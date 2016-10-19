Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri, FETÖ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çanakkale Devlet Hastanesi ve İl Özel İdaresi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Çanakkale İl Özel İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Necmettin Köksal, hastane çıkışında gazetecilere, "Günaydın arkadaşlar. Bu da gelecekmiş başımıza. Bir iftiraya uğradık, ama Allah bizi kurtarsın. Beni iyi tanıyorsunuz" dedi.

Şüpheliler, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Murat Yüksel