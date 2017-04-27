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Çanakkale'de şüpheli çanta paniği!

Çanakkale'de banka ATM'lerinin bulunduğu alanda bir çöp kovası yanına bırakılan şüpheli çanta polisİ alarma geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantadan giysiler çıktı.

Çanakkalede şüpheli çanta paniği!

27 Nisan 2017 22:50
Çanakkale'de şüpheli çanta paniği - Tıkla İzle

Çanakkale'de akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden biri olan İskele Meydanı'ndaki banka ATM'lerinin bulunduğu alanda bir çöp kovasının yanına bırakılan çanta paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar, durumu polisE bildirdi. Kısa sürede ATM'lerin bulunduğu alana intikal eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanı geldi. Alanda inceleme yapan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan giysiler çıktı. 

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüc

Etiketler: çanakkale, şüpheli çanta paniği


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