CANLI İZLE: Arsenal Atletico Madrid maçı canlı izle TRT SPOR | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç?

İngiltere Premier Ligi'nde zirve yarışında geride kalan Arsenal, İspanya LaLiga’da şampiyonluk şansını zora sokan Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Arsenal’de artık tek hedef, sezon sonunda görevi bırakacak olan Arsene Wenger ile beraber bir kupa daha kazanmak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti alınması için de bu kupanın kazanılması gerekiyor. La Liga’da şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Atletico Madrid'de daha önce 2 kez müzesine götürdüğü Avrupa Ligi’nde yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler...
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ARSENAL - ATLETİCO MADRİD
STAT: Emirates
HAKEM: Clément Turpin
SAAT: 22:05
ARSENAL: Cech; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Özil; Lacazette
TEKNİK DİREKTÖR: Arsene Wenger
ATLETİCO MADRİD:Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Saúl Ñíguez, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone