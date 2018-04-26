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CANLI İZLE: Arsenal Atletico Madrid maçı canlı izle TRT SPOR | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçında Arsenal evinde Atletico Madrid'i konuk ediyor. İşte Arsenal Atletico Madrid maçına dair canlı yayın izleme bilgileri...

CANLI İZLE: Arsenal Atletico Madrid maçı canlı izle TRT SPOR | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç?

26 Nisan 2018 22:02

İngiltere Premier Ligi'nde zirve yarışında geride kalan Arsenal, İspanya LaLiga’da şampiyonluk şansını zora sokan Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Arsenal’de artık tek hedef, sezon sonunda görevi bırakacak olan Arsene Wenger ile beraber bir kupa daha kazanmak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti alınması için de bu kupanın kazanılması gerekiyor. La Liga’da şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Atletico Madrid'de daha önce 2 kez müzesine götürdüğü Avrupa Ligi’nde yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler...

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ARSENAL - ATLETİCO MADRİD

STAT: Emirates

HAKEM: Clément Turpin

SAAT: 22:05

ARSENAL: Cech; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Özil; Lacazette 
TEKNİK DİREKTÖR: Arsene Wenger

ATLETİCO MADRİD:Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Saúl Ñíguez, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa 
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone  

 

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