Başbakan Binali Yıldırım’ın, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı’nda detaylarını paylaştığı programla verilecek olan danışmanlık desteği, fizibilite çalışmaları, mühendislik projeleri, yatırım ile ilgili başlangıç eğitimlerini kapsıyor. Know-how, imtiyaz, linans, patent ücreti ve benzeri harcamalar destek kapsamında olmayacak. Banka doğrudan hizmet verebilecek veya danışmanlık hizmeti satın alabilecek. Danışmanlık hizmeti bedeli bankaca karşılanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği, yatırım maliyetinin düşürmek amacıyla, bina yapımı desteğine konu yatırımlar, üretim tesisini taşıyan yatırımcılar, çağrı merkezi yatırımları, veri merkezi yatırımları, büyük ölçekli yatırımlar uygulanıyor. Bina yapımı desteği, yatırım yeri temin edilen imalat sanayii yatırımları ve çağrı merkezi yatırımları için veriliyor. OSB parseli, arsası kendisine ait imalat sanayii yatırımcıları da mülkiyeti yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları veya il özel idarelerine devretmek kaydıyla bu destekten faydalanabilecek. Destek 20 bin metrekare ve 10 milyon TL üst sınırı ile uygulanacak, kalanı öz kaynakla karşılanacak. Bina, yatırımcıya rayiç kira bedelinin yüzde 10’u üzerinde kiralanacak. Mülkiyet, taahhütlerin asgari 15 yıl yerine getirilmesi halinde yatırımcıya devredilecek. Devir bedeli, binanın tamamlandığı andaki nominal değeri üzerinden tahsis edilecek.

Faizsiz yatırım kredisi desteği kapsamında yatırımcıları sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılacak. Kredinin vadesi, 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl, yerli makine teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl, kredinin limiti bina kredilerinde 10 yıl milyon TL olacak. Krediye konu yatırımın asgari yüzde 30’u özkaynaklardan karşılanacak. Kullanılmış makine-teçhizata kredi kullandırılmayacak.

İŞLETME BAŞINA 1 MİLYON TL’YE KADAR NAKDİ DESTEK VERİLECEK

Faiz indirimli işletme kredisi desteği kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin işletme kredilerinde uyguladığı cari faiz oranından yüzde 50 indirim yapılacak. Kredinin vadesi, 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl, yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl olacak.

Üretim tesisi taşıma desteği, üretim tesisini program kapsamındaki illere taşıyacak yatırımcılara yönelik uygulanacak. 2 yıl içinde taşımak ve asgari 200 kişilik istihdam oluşturma kaydıyla işletme başına 1 milyon TL’ye kadar nakdi destek verilecek. Tesisini taşıyan yatırımcıların yatırımları yeni yatırım kabul edilecek, taşındığı bölgenin istihdama yönelik teşviklerinden yararlandırılacak. Yatırımcılara, bina ve yeni makine-teçhizat yatırımları için faizsiz yatırım kredisi desteği ve faiz indirimli işletme kredisi desteği verilebilecek.

Çağrı merkezi yatırımı desteğinin uygulanmasında, asgari 200 kişi istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranacak. Atıl kamu binaları tahsil edilebilecek. Fiber iletişim altyapısı desteği sağlanacak. Kurulum aşamasında personel eğitim desteği verilebilecek (Personel başına en fazla 2 bin 500). Yatırım yeri tahsisi desteği ve bina yapımı desteğinden faydalanılabilecek (Üst limit 4 bin TL). Yatırım yeri ve bina mülkiyeti YİKOB veya il özel idaresinde olacak. Makine-teçhizat, yazılım-donanım için faizsiz yatırım kredisi desteği sağlanabilecek.

Veri merkezi yatırım ve enerji desteği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine, asgari 5 bin metrekare beyaz alana sahip, TIER-3 veya üstü standartta hizmet verecek veri merkezleri için, elektrik enerjisi maliyetlerinin KDV hariç yüzde 30’u karşılanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği ile bina, makine-teçhizat ve yazılım-donanım için faizsiz yatırım kredisi desteği verilecek.

KOMİTE KARARINA TABİ OLAN YATIRIM KONULARI

Değerlendirilmesi komite kararına tabi olan yatırım konuları arasında, un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker, entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları, 5 ton-gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk işleme yatırımları. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç), konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar, demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar, sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar yer alıyor.

Programa ilişkin başvurular yarın itibarıyla başlıyor.

(İHA)