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Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal elektik kesintisi

Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal’da elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbulular bu hafta sonu karanlık günler geçirecek. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasının bazı ilçelerine elektrik verilmeyecek. Peki Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal’da elektrikler ne zaman gelecek?

Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal elektik kesintisi

25 Şubat 2017 11:50

Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal ilçeleri bu hafta sonuna elektriksiz girecek. İstanbul’da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbullular elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintileri AYEDAŞ’ın internet sitesinden duyuruldu. Sizler için elektrik kesintiler ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri derledik.

ÇEKMEKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10.00-14.00 saat aralığında MERKEZ - MERKEZ - MİMAR SİNAN - ULUBATLI HASAN

PENDİK’TE ELETRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 16:00 saat aralığında BALLICA, PERİ, PULLU, MEHMETEFENDİ, BAĞ, BAŞAK, CİNNAH, AŞIK YUNUS, CİVAN, SEYMEN, AKTİF, BUĞDAY, SULAK, FAYDA 

26 Şubat 2017: 10:00 - 12:00 saat aralığında BAHÇELİEVLER - ADNAN MENDERES, AŞIK VEYSEL, KIZIL ELMA, AYNALI ÇARŞI, DÜZ, NAZIM HİKMET, GÖL, SAPANCA, TAKIM, TARABYA, SEYHAN, YAZ 

10:00 - 12:00 saat aralığında  ADNAN MENDERES, NAZIM HİKMET, SEYHAN 

08:00 - 18:00 saat aralığında:  KAYNARCA, AYDINLI YOLU, GÜNDOĞAN, ÖLÇÜ, BAHATTİN VELED,
MÜNZEVİ, SETÜR, TAMER 

SANCAKTEPE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 14:00 saat aralığında MECLİS - LEYLAK, NURGÜL, NİMET, PAŞA, AĞAÇALTI, İNANÇ, UYAR, YALI, YAVUZ, TEMAŞA, YEŞİM, YUNUS, NAZENİN, ASİ, EHİL, KATİP ÇELEBİ, AKTİF, ATATÜRK, CEMAL GÜRSEL, KARAGÜL, NAR ÇİÇEĞİ, UĞUR, ÇAĞLA, BİLGİ, BEŞİK, HASBAHÇESİ SARIGAZİ - ERDAL, ERENLER,  ESENLER, MARTI, KENDİR, YAZ, METE, TURNA, ÖRDEK, OCAKLI, AYTAÇ 

26 Şubat 2017 10:00 - 16:00 saat aralığında EYÜP SULTAN - MÜMİNLER, SANDALCI, GÜLİBRİŞİM,

SULTANBEYLİ’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 14:00 saat aralığında TURGUT REİS - ARMUTLU, ATABAYLAR, BESTEKAR, BİLGİ, CEYHAN, DEMOKRASİ, ERCİYES, FATİH, GÜRANİ , HAFIZ İBRAHİM , ILGAZ , KARATAY ,
KERAMET , KOÇBEYİ , LÜLE , MUHAMMET İKBAL , NAZAR , NEJAT , OSMANGAZİ , PÜSKÜL ,
SAMET , SARNIÇ , SEYRAN , SIHHİYE , SIRIKLI , SİNEM , TUZLA , TUĞRA , ZİKRİBEY , ÖTEN ÇAY , ŞİLE ,
ZİYAPAŞA , AKİDE , BAKİ , IŞIN , MİHENK ÇIKMAZI , SAMSUN , TATAR ,  VAKİT ,

KARTAL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Şubat 2017: 09:00 - 17:00 saat aralığında ESENTEPE , ANADOLU ,

 

 

 

 

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