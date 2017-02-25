Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal ilçeleri bu hafta sonuna elektriksiz girecek. İstanbul’da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbullular elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki Çekmeköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal’da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintileri AYEDAŞ’ın internet sitesinden duyuruldu. Sizler için elektrik kesintiler ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri derledik.

ÇEKMEKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10.00-14.00 saat aralığında MERKEZ - MERKEZ - MİMAR SİNAN - ULUBATLI HASAN

PENDİK’TE ELETRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 16:00 saat aralığında BALLICA, PERİ, PULLU, MEHMETEFENDİ, BAĞ, BAŞAK, CİNNAH, AŞIK YUNUS, CİVAN, SEYMEN, AKTİF, BUĞDAY, SULAK, FAYDA

26 Şubat 2017: 10:00 - 12:00 saat aralığında BAHÇELİEVLER - ADNAN MENDERES, AŞIK VEYSEL, KIZIL ELMA, AYNALI ÇARŞI, DÜZ, NAZIM HİKMET, GÖL, SAPANCA, TAKIM, TARABYA, SEYHAN, YAZ

10:00 - 12:00 saat aralığında ADNAN MENDERES, NAZIM HİKMET, SEYHAN

08:00 - 18:00 saat aralığında: KAYNARCA, AYDINLI YOLU, GÜNDOĞAN, ÖLÇÜ, BAHATTİN VELED,

MÜNZEVİ, SETÜR, TAMER

SANCAKTEPE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 14:00 saat aralığında MECLİS - LEYLAK, NURGÜL, NİMET, PAŞA, AĞAÇALTI, İNANÇ, UYAR, YALI, YAVUZ, TEMAŞA, YEŞİM, YUNUS, NAZENİN, ASİ, EHİL, KATİP ÇELEBİ, AKTİF, ATATÜRK, CEMAL GÜRSEL, KARAGÜL, NAR ÇİÇEĞİ, UĞUR, ÇAĞLA, BİLGİ, BEŞİK, HASBAHÇESİ SARIGAZİ - ERDAL, ERENLER, ESENLER, MARTI, KENDİR, YAZ, METE, TURNA, ÖRDEK, OCAKLI, AYTAÇ

26 Şubat 2017 10:00 - 16:00 saat aralığında EYÜP SULTAN - MÜMİNLER, SANDALCI, GÜLİBRİŞİM,

SULTANBEYLİ’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 14:00 saat aralığında TURGUT REİS - ARMUTLU, ATABAYLAR, BESTEKAR, BİLGİ, CEYHAN, DEMOKRASİ, ERCİYES, FATİH, GÜRANİ , HAFIZ İBRAHİM , ILGAZ , KARATAY ,

KERAMET , KOÇBEYİ , LÜLE , MUHAMMET İKBAL , NAZAR , NEJAT , OSMANGAZİ , PÜSKÜL ,

SAMET , SARNIÇ , SEYRAN , SIHHİYE , SIRIKLI , SİNEM , TUZLA , TUĞRA , ZİKRİBEY , ÖTEN ÇAY , ŞİLE ,

ZİYAPAŞA , AKİDE , BAKİ , IŞIN , MİHENK ÇIKMAZI , SAMSUN , TATAR , VAKİT ,

KARTAL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Şubat 2017: 09:00 - 17:00 saat aralığında ESENTEPE , ANADOLU ,