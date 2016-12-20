Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2010 yılından bu yana yapılan denetimlerde Su Kirliliği Yönetmeliği’ne uymayan ve atık su kalite kontrol ruhsatı bulunmayan 233 işletmeye yaklaşık 20 milyon TL’lik kirlilikte önlem payı (KÖP) tahakkuk ettirdi. Çevreyi kirleten hiçbir işletmeye taviz verilmeyeceğini ifade eden BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, “Belediyemizin vizyonu ve ‘marka şehir Bursa’ hedefi kapsamında çalışmalarımıza ağırlık verdik. Atık sularını çevreye bırakarak yer altı su kaynaklarını kirleten işletmelere karşı yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Atık su kalite kontrol ruhsatı bulunmayan işletmeleri, hiçbir şekilde hizmetlerimizden yararlandırmayacağız. Bu tür işletmelerle yasaların bize verdiği yetki kapsamında mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Atık su Kalite Kontrol Ruhsatı kapsamı içinde bulunan işyerlerine debimetre takmaları ön şartı getirdiklerini ifade eden Çetinavcı, takılacak debimetrelerin kanalizasyona bağlantı noktasından önce, tercihen işletme binası dışında bir numune alma bacasıyla, debimetrenin rahat okunabileceği ‘debimetre odası’ biçimindeki mekansal bir yapı içerisinde bulunmasının denetim işlemlerini kolaylaştıracağını vurguladı.

Kuyu suyu kullanan işletmelerin Devlet Su İşleri’nden (DSİ) maksadına uygun gerekli izin belgesi olmadığı takdirde deşarj izin belgesi alamayacaklarını da sözlerine ekleyen Çetinavcı, atıksu kalite kontrol ruhsatı bulunmayan işletmeleri bir an önce ruhsat alma işlemlerini yerine getirmeye davet etti.

