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Çevreci Komşu Kart Projesiyle 630 bin TL kazanıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesiyle, vatandaşlar 15 ayda, 630 bin 22 TL para puan kazandı.

Çevreci Komşu Kart Projesiyle 630 bin TL kazanıldı

07 Ağustos 2017 09:15

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de ilki gerçekleştirerek, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının alışveriş puanına, dönüştüğü ‘Çevreci Komşu Kart’ projesi 15 ayını geride bıraktı. ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla hayata geçirilen ve ilk yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’ne değer görülen proje için Muratpaşa’da 76 bin eve kartlar teslim edildi.

Nisan 2016’da pilot bölge olarak seçilen Memurevleri Mahallesi’nden başlayan proje kapsamında Temmuz sonu itibariyle, 15 ayda, 2 milyon 437 bin 327 kilogram ayrıştırılmış ambalaj atığı toplandı. Toplanan bu atığın karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 630 bin 22 TL karşılığı puan yüklendi.

Sistem nasıl çalışıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin, tüm Türkiye’ye ve yerel yönetimlere örnek olan, sürdürülebilir bir atık yönetimi uygulamayı amaçlayan Çevreci Komşu Kart projesinde evlerde tüketimden kaynaklı ortaya ambalaj atıklarını niteliklerine göre ayırıp biriktiriliyor. Biriktirilen atıklar her mahalleye belirlenen gün ve saatte gelen Muratpaşa Belediyesi görevlilerine teslim ediliyor. Görevliler de aldıkları atıkların puan karşılığını Çevreci Komşu Kart’ta POS cihazıyla yüklüyor.

Neler alınabilir?

Kartlara yüklenen puanlarla mahallerde anlaşmalı, her biri Antalya markası olan marketlerden temel ihtiyaç maddeleriyle çocuklar için oyuncak, çikolata, kırtasiye benzeri temel ihtiyaçlar alınabiliyor. Çevreci Komşu Kart’la tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişi yapılamıyor. Aynı zamanda komşu puanlarla anlaşmalı bir sinema salonundan bilet alınabilirken puanlar Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı ‘Sosyal Yardım Fonu’ aracılığıyla üniversite öğrencileri için eğitim bursuna da dönüşüyor. 


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