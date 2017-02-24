Diğer
Kategoriler

CHP’li Bülent Tezcan’ın amcası Fikret Tezcan toprağa verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın amcası Fikret Tezcan, Samsun’un Havza ilçesinde toprağa verildi.

CHPli Bülent Tezcanın amcası Fikret Tezcan toprağa verildi

24 Şubat 2017 17:32

Bülent Tezcan’ın kanser olan ve bir süredir tedavi gören emekli polis memuru amcası Fikret Tezcan vefat etti. Tezcan, Havza Kevser Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bülent Tezcan ile CHP Milletvekilleri Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Tuncer, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bülent Tezcan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Etiketler: bülent tezcan, chp, Kemal Zeybek, yusuf ziya yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!