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CHP'li Eren Erdem, yurtdışına çıkamadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) liste dışında kalan milletvekili Eren Erdem, sabah saatlerinde eşi ve çocuğu ile birlikte Almanya'ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda şok yaşadı.

CHPli Eren Erdem, yurtdışına çıkamadı

21 Mayıs 2018 13:12

FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Erdem, yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya gidemedi.

CHP'de liste dışında kalan milletvekili Eren Erdem, bir şok da Atatürk Havalimanı'nda yaşadı. Sabah saatlerinde eşi ve çocuğu ile birlikte Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdem, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra pasaport kontrolüne yöneldi. Ancak polis, hakkında mahkeme kararı ile yurt dışı çıkış yasağı koyulduğunu belirterek, Eren Erdem'in pasaportuna el koydu. Erdem'in eşi ve çocuğu ise Almanya'ya gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği öğrenildi.  

 

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