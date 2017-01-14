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CHP’li meclis üyesi partisinden ihraç edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi CHP’li meclis üyesi Bekir Çapar, partisinin Bekilli ilçe teşkilatının talebi üzerine partiden ihraç edildi.

CHPli meclis üyesi partisinden ihraç edildi

14 Ocak 2017 19:59

Bekilli Belediyesi CHP’li meclis üyesi Bekir Çapar, geçen haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi Bekilli ilçe teşkilatının talebi üzerine disipline sevk edilmesinin ardından partisinden ihraç edildi. geçtiğimiz günlerde disiplin kuruluna sevk edilmesi gündeme gelmesinin ardından ihraç kararın verildiği açıklandı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Haşim Teoman Sancar, kendisine her hangi yazılı bir kararın tebliğ edilmediğini, ancak ihraç edildiğinden haberdar olduğunu ifade etti. Kararın Bekilli ilçe teşkilatının talebi üzerine alındığını ifade eden Sancar, kararın yazılı olarak pazartesi günü kendisine iletileceğini belirtti.

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Bekilli Belediyesi CHP meclis üyesi Bekir Çapar, Denizli Büyükşehir Belediyesi, partiden ihraç edildi


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