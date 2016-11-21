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Çiftçi ailenin evi ve mahsulleri yanarak kül oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Mehmet ve Zekiye Ertürk çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmazken evdeki 1 ton fındık ile tüm eşyalar yandı.

Çiftçi ailenin evi ve mahsulleri yanarak kül oldu

21 Kasım 2016 07:59
Çiftçi ailenin evi ve mahsulleri yanarak kül oldu - Tıkla İzle

Yangın, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi Yeşilköy Köyü Sekeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ertürk ile eşi Zekiye Ertürk’ün yaşadığı evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede evin her tarafına yayıldı. Köylüler çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba gösterse de başarılı olamadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında evde bulunan 1 ton fındık, 10 ton odun, 35 balya saman, tarım aletleri ve ev eşyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Zekiye Ertürk gözyaşlarına hakim olamazken, köylüler Ertürk çiftini teselli etmeye çalıştı.
Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç


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