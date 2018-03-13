Diğer
Kategoriler

Çiftçilere azot kaybı yaşanmayan yeni Süper İnci gübresi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Gübretaş tarafından üretilen ve Süper İnci Gübresi adı verilen yeni Üst Gübresini satışa sundu.

Çiftçilere azot kaybı yaşanmayan yeni Süper İnci gübresi

13 Mart 2018 12:52

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İbrahim Kahraman, Gübretaş tarafından üretilen yeni Süper İnci gübresi kullanılması durumunda azot kaybı yaşanmayacağını ve ürün veriminin artacağını söyledi.
Kahraman, Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilere Süper İnci Gübresinin 25 kiloluk çuvalını 42 TL’den satışa sunduklarını belirtti.

Süper İnci gübresinin üre bazlı azot kaybını azaltan güvenilir ve yenilikçi bir gübre teknolojisine sahip olduğunu ifade eden firma yetkilileri, “Aynı zamanda çevreci bir ürün olan Süper İnci yeraltı sularına azot akışını azaltır. Yeraltı ve yüzey sularında azottan kaynaklanan kirliliği önler. Toprakta azotu uzun süre muhafaza ederek, verimli ve kaliteli ürün hasadı sağlanır” dediler. 

Mustafa Akçay

Etiketler: azot, çiftçi, Kütahya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç