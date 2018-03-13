Çiftçilere azot kaybı yaşanmayan yeni Süper İnci gübresi

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İbrahim Kahraman, Gübretaş tarafından üretilen yeni Süper İnci gübresi kullanılması durumunda azot kaybı yaşanmayacağını ve ürün veriminin artacağını söyledi.

Kahraman, Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilere Süper İnci Gübresinin 25 kiloluk çuvalını 42 TL’den satışa sunduklarını belirtti.

Süper İnci gübresinin üre bazlı azot kaybını azaltan güvenilir ve yenilikçi bir gübre teknolojisine sahip olduğunu ifade eden firma yetkilileri, “Aynı zamanda çevreci bir ürün olan Süper İnci yeraltı sularına azot akışını azaltır. Yeraltı ve yüzey sularında azottan kaynaklanan kirliliği önler. Toprakta azotu uzun süre muhafaza ederek, verimli ve kaliteli ürün hasadı sağlanır” dediler.

Mustafa Akçay