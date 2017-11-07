Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve yardım tırlarının çıkışı sürüyor

Suriye’nin Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki aktarmalara 3 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, demir, çimento, araç ve her türlü insani yardım yüklü tırların geçişi de sürüyor.

Kararın uygulamaya girmesiyle ticari tırların sabah saatlerinde sınır kapısında yoğunluğa neden olduğu görüldü.

Çimento taşıyan tır sürücüsü Mustafa Ateş, ihracatın açılmasına sevindiklerini ancak nakliye fiyatından memnun olmadıklarını söyledi. Ateş, “Demir ve çimento ihracatının başlaması ile nakliye sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Ancak, ilk günlerde tonu 17 dolara götürdüğümüz yük son günlerde tonu 13 dolara kadar düştü. Yakıta yapılan son zamla birlikte kazancımız da azaldı. Ama yapacak başka iş olmadığı için zorunlu olarak çalışıyoruz” dedi.

Ecevit Cemiloğlu

