Diğer
Kategoriler

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve yardım tırlarının çıkışı sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan demir, çimento ve insani yardım yüklü tırların geçişleri devam ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısından ticari ve yardım tırlarının çıkışı sürüyor

07 Kasım 2017 13:01
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari ve yardım tırlarının çıkışı sürüyor - Tıkla İzle

Suriye’nin Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi dışındaki aktarmalara 3 Ağustos ile 18 Ekim tarihleri arasında kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, demir, çimento, araç ve her türlü insani yardım yüklü tırların geçişi de sürüyor.

Kararın uygulamaya girmesiyle ticari tırların sabah saatlerinde sınır kapısında yoğunluğa neden olduğu görüldü.
Çimento taşıyan tır sürücüsü Mustafa Ateş, ihracatın açılmasına sevindiklerini ancak nakliye fiyatından memnun olmadıklarını söyledi. Ateş, “Demir ve çimento ihracatının başlaması ile nakliye sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Ancak, ilk günlerde tonu 17 dolara götürdüğümüz yük son günlerde tonu 13 dolara kadar düştü. Yakıta yapılan son zamla birlikte kazancımız da azaldı. Ama yapacak başka iş olmadığı için zorunlu olarak çalışıyoruz” dedi.

Ecevit Cemiloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç