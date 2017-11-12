Çin’de Yalnızlar Günü’nde alışveriş rekoru kırıldı

Çin’de 11 Kasım Yalnızlar Günü olarak kutlanıyor. 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü’ne alternatif olarak, yalnızların da kendilerine hediye alabilecekleri bir gün olması gerektiği fikri ortaya çıkmış, 11 Kasım Yalnızlar Günü olarak seçilmişti. ‘Çifte 11’ ismiyle de anılan bugün, daha sonraları 24 saatlik bir alışveriş festivaline dönüştü. Her yıl özel indirim ve promosyonların yapıldığı 11 Kasım’da e-ticaret şirketleri, birçok ünlü ismin de katıldığı eğlenceler ve gala geceleri düzenliyor.

Yalnızlar Günü’nü 2009 yılında bir alışveriş etkinliğine çeviren Çinli e-ticaret devi Alibaba şirketine bağlı TMall, bu yıl yine kendi rekorunu kırdı. Alibaba, 24 saat içinde rekora imza atarak 25 milyar 300 bin dolarlık satış yaptığını duyurdu. Bu yılki satış hacminde geçen yıla göre yüzde 39 artış kaydeden şirketin bir gün içinde internet üzerinden yaklaşık 1.5 milyar satış işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Saat 00.03 itibarıyla 1.5 milyar dolarlık satış gerçekleştiren TMall, geçen yıl ise bu miktara 6 dakika 58 saniyede ulaşmıştı. Alibaba’nın 2016’daki Yalnızlar Günü satışları ise 18 milyar dolara ulaşmıştı.

İnternet üzerinden yapılan alışverişler sadece Çin içinde gerçekleşmiyor. Alibaba’ya ait platformlar üzerinden yaklaşık 200 ülkeden de ürün satın alınıyor. Şirketin açıklamasında dikkat çeken bir nokta da bu yılki satışların yüzde 90’ının mobil cihazlar üzerinden yapılmış olması.

Ekonomik dönüşümle uyumlu

Pekin yönetimi, yavaşlayan ekonominin dönüşüm sürecinde olduğunu belirtiyor, bu suretle iç tüketime dayalı bir ekonomik modele geçilmesini istiyor. Yalnızlar Günü’ndeki alışveriş etkinliği de Çin’in ‘yeni normal’ olarak adlandırdığı ekonomik modelle uyum gösteriyor. ABD’deki en büyük alışveriş karnavalı olarak bilinen Kara Cuma’nın Çin versiyonu olarak başlatılan Yalnızlar Günü alışverişleri, muadilini çoktan geride bırakmış durumda. 2016 yılında Kara Cuma’da internet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş hacmi 3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer yandan, e-ticaret alanındaki en büyük Çinli şirketlerden olan JD.com’un satışlarındaki yükseliş, Alibaba’nın dişli bir rakiple karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi. JD.com, 11 Kasım gününde toplam 19 milyar 140 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cenk Özkömür