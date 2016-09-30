Diğer
Kategoriler

Cinnet geçiren koca, polis olan eşini vurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde işten gelen öfkeli koca, kayınvalidesinin namaz kıldığı esnada polis memuru olan karısının beylik tabancasıyla dehşet saçtı. Tartıştığı eşini başından vuran Engin Gedik (36), daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Cinnet geçiren koca, polis olan eşini vurdu

30 Eylül 2016 07:36
Cinnet geçiren koca, polis olan eşini vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi Mimoza Apartmanı Numara 107’de gerçekleşti. Kuyucak ilçesinde Devlet Demir Yolları’nda memur olduğu öğrenilen Engin Gedik (36), akşam iş dönüşünde Nazilli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli eşi Safiye Gedik (34) ile bir süre tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen öfkeli koca, kayınvalidesinin namaz kıldığı sırada polis eşinin beylik tabancasını masadan alarak, dehşet saçtı. Cinnet getiren öfkeli koca, karısını alnından vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş açtı.
İstanbul’dan gelen kayınvalidesinin polise haber vermesinin ardından olay yerine 2 ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memuru ve eşi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı çift taraflı trafiğe kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde uzun süre inceleme yaptı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis ve eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kafasına ateş eden Engin Gedik'in cerrahi ameliyata alındığı öğrenildi. Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Taşdemir de olay sonrası hastaneye gelerek, polis memurunun durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Veysel Karahan

Etiketler: aydın, cinnet, polis


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!