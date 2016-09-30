Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ordu Caddesi Mimoza Apartmanı Numara 107’de gerçekleşti. Kuyucak ilçesinde Devlet Demir Yolları’nda memur olduğu öğrenilen Engin Gedik (36), akşam iş dönüşünde Nazilli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli eşi Safiye Gedik (34) ile bir süre tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen öfkeli koca, kayınvalidesinin namaz kıldığı sırada polis eşinin beylik tabancasını masadan alarak, dehşet saçtı. Cinnet getiren öfkeli koca, karısını alnından vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş açtı.

İstanbul’dan gelen kayınvalidesinin polise haber vermesinin ardından olay yerine 2 ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memuru ve eşi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı çift taraflı trafiğe kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde uzun süre inceleme yaptı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis ve eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kafasına ateş eden Engin Gedik'in cerrahi ameliyata alındığı öğrenildi. Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Taşdemir de olay sonrası hastaneye gelerek, polis memurunun durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Veysel Karahan