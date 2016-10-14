Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Altunpak, sakinleştirilemeyince olay yerindeki TOMA ile üzerine su sıkıldı. Elindeki döner bıçağıyla çevredekilere saldırmaya başlayan şahsı polis havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. TOMA'nın sıktığı su ile dengesini kaybeden Altunpak'a, çevredeki vatandaşlar kalasla vurarak yere düşürdü. Yere düşen şahsı polisler etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin Altunpak'ı linç etmeye çalışması üzerine polis yeniden havaya ateş ederek uzaklaştırdı. Polis aracına konularak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mustafa Altunpak'ın sorgusu sürüyor.

CUMA SARI