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Cinnet getirdi, bıçağıyla yol kesti! Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinnet geçiren Mustafa Altunpak adlı vatandaş üzerine benzin dökerek, döner bıçağıyla Şanlıurfa-Diyarbakır yolunu kapattı.

Cinnet getirdi, bıçağıyla yol kesti! Ortalık savaş alanına döndü
Cinnet getirdi, bıçağıyla yol kesti! Ortalık savaş alanına döndü - Foto Galeri

14 Ekim 2016 15:11
Cinnet getiren şahıs üzerine benzin dökerek döner bıçağıyla yol kesti - Tıkla İzle

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Altunpak, sakinleştirilemeyince olay yerindeki TOMA ile üzerine su sıkıldı. Elindeki döner bıçağıyla çevredekilere saldırmaya başlayan şahsı polis havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. TOMA'nın sıktığı su ile dengesini kaybeden Altunpak'a, çevredeki vatandaşlar kalasla vurarak yere düşürdü. Yere düşen şahsı polisler etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin Altunpak'ı linç etmeye çalışması üzerine polis yeniden havaya ateş ederek uzaklaştırdı.  Polis aracına konularak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mustafa Altunpak'ın sorgusu sürüyor.  

CUMA SARI

Etiketler: şanlıurfa, toma


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