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Cocu stadı terk etti

Cocu stadı terk etti
Cocu stadı terk etti

Fenerbahçe’de görevden alınan Phillip Cocu stadı terk etti.

Cocu stadı terk etti - Tıkla İzle

Fenerbahçe'nin aldığı 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyeti ardından görevine son verilen Phillip Cocu stadı terk etti. Futbolcuların çıkış yaptığı kapıdan yardımcıları ile beraber ayrılan Cocu basın mensuplarının sorularını yanıtlamazken yüzündeki mutsuzluk dikkat çekti. Cocu, takım otobüsü yerine stattan kendi özel aracıyla ayrıldı.

Cocu ayrılırken gerginlik çıktı 

Fenerbahçe'de görevden alınan Phillip Cocu özel aracıyla hareket edeceği esnada polis yolu kesti. Polisin yolu kesmesinden dolayı Ankaragücü'lü futbolcuları taşıyan otobüs stattan ayrılamazken oyuncular bu duruma tepki gösterdi. Gösterilen tepkinin ardından Cocu'nun aracı geri geldi ve polis yolu açtı. Önce Ankaragücü otobüsü ve arkasındaki polis minibüsü stattan ayrıldı. Daha sonra Cocu'nun aracı stattan ayrıldı. 

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş
 

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