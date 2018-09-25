Çocukların kavgasına aileler karıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga gece 23.00 sıralarına Zara ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta kavga eden çocuklarını gören aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine giren iki aileden A.Ö, V.Ö, G.Ö, N.Ö, ve Y.K, M.K, H.K yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar merkezde bulunan Numune hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Polis, ailelerin bir daha karşı karşıya gelmemesi için hastanelerde güvenlik önlemi aldı.Kavgayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.